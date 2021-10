Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani rivede il fidanzato e si scatena: la sicurezza è costretta ad intervenire (Di martedì 5 ottobre 2021) È ancora una volta Francesca Cipriani con la sua esuberanza si conferma una delle protagoniste indiscusse dei reality di Canale 5. Solo qualche giorno fa, la showgirl era letteralmente andata fuori di sé dopo aver ascoltato la voce del fidanzato Alessandro, che era andato a farle una sorpresa fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. E ieri, 4 ottobre, Cipriani ha replicato. “Francesca… se mi prometti che non ti agiti, ti dico che puoi andare fuori e incontrare il tuo fidanzato”, ha esordito Alfonso Signorini. Apriti cielo. Una corsa seguita da urla e tremori, nonostante la concorrente fosse stata ‘freezata’ dal gioco (cioè non potesse muoversi). Ma il conduttore la conosce, tanto che l’ha subito avvisata: “Ho messo due bodyguard, non potete toccarvi”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) È ancora una voltacon la sua esuberanza si conferma una delle protagoniste indiscusse dei reality di Canale 5. Solo qualche giorno fa, la showgirl era letteralmente andata fuori di sé dopo aver ascoltato la voce delAlessandro, che era andato a farle una sorpresa fuori dalla Casa delVip. E ieri, 4 ottobre,ha replicato. “… se mi prometti che non ti agiti, ti dico che puoi andare fuori e incontrare il tuo”, ha esordito Alfonso Signorini. Apriti cielo. Una corsa seguita da urla e tremori, nonostante la concorrente fosse stata ‘freezata’ dal gioco (cioè non potesse muoversi). Ma il conduttore la conosce, tanto che l’ha subito avvisata: “Ho messo due bodyguard, non potete toccarvi”. ...

