Grande Fratello Vip 6: La Reazione Esagerata Di Francesca Cipriani! (Di martedì 5 ottobre 2021) Grande Fratello Vip 6, settima puntata: una Grande sorpresa per Francesca Cipriani in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. La travolgente showgirl ha potuto incontrare finalmente il suo amatissimo fidanzato Alessandro ma tutto è iniziato con uno scherzo in cui è stata coinvolta Soleil Sorge che le ragazze della casa ultimamente non sopportano proprio… Ecco che cosa è successo e come ha reagito Francesca Cipriani a questa sorpresa così bella e particolare. Grande Fratello Vip 6, 7^ puntata: lo scherzo per Francesca Cipriani riguarda Soleil e il fidanzato Alessandro! Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 6, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato una sorpresa per ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 5 ottobre 2021)Vip 6, settima puntata: unasorpresa perCipriani in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. La travolgente showgirl ha potuto incontrare finalmente il suo amatissimo fidanzato Alessandro ma tutto è iniziato con uno scherzo in cui è stata coinvolta Soleil Sorge che le ragazze della casa ultimamente non sopportano proprio… Ecco che cosa è successo e come ha reagitoCipriani a questa sorpresa così bella e particolare.Vip 6, 7^ puntata: lo scherzo perCipriani riguarda Soleil e il fidanzato Alessandro! Durante la settima puntata delVip 6, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato una sorpresa per ...

Advertising

trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - davidemaggio : #GFVip: l’incredibile storia di @SamyYoussefreal - brichiel : RT @RobadaMatteo: ?? Sono in campagna elettorale da 7 anni ma ho scelto i miei candidati in ritardo. Giorgetti appoggia Calenda. Zaia è pro-… - GossipItalia3 : Ainett Stephens ricorda la madre e la sorella al Grande Fratello Vip: il racconto di un passato di dolore… -