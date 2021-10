Giorgia Meloni punta tutto su Michetti | se vince Roma si prende il centrodestra

Leggi su tpi

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Siete pronti? Io ci sono…”.si presenta poco dopo le 8 di sera nella sala stampa allestita in via della Scrofa per il primo commento ufficiale di Fratelli d’Italia al voto amministrativo. L’ex ministra della Gioventù è l’ultima a parlare dei leader della coalizione, dopo Matteo Salvini e Antonio Tajani, perché, raccontano, ha voluto attendere i dati più attendibili e concreti, specialmente quelli di lista. Soprat, voleva prima sentire cosa avrebbero detto gli altri due “amici” di. Esordisce citando il dato allarmante dell’astensionismo (”dimostra che non sono in crisi i partiti e la politica, ma la democrazia”). Poi contesta i ”toni trionfalistici” di Enrico Letta e del Pd (”parlano di una grande vittoria del, ma non la vedo, rimandino ogni festeggiamento ...