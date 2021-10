GF Vip | la sorpresa della ex di Manuel Bortuzzo emoziona | la scelta di Federica

(Di martedì 5 ottobre 2021) La nuova puntata del rinnovato Gf vip è stata segnata da uno spazionte dedicato a. Incalzato dal conduttore Alfonso Signorini sulla tendenza ricorrente a isolarsi dal resto del gruppo e la tristezza mostrata all’apparenza nelle occasioni festive del gioco,si è lasciato andare ad una confessione personale sulla sua visionevita, cambiata in seguito all’incidente che ora lo vede costretto a vivere su una sedia a rotelle. E non è tutto. Perché poi il conduttore ha reso noto ail contenuto di una lettera scritta dall’ex del giovane,, con cui il gieffino è rimasto in ottimi rapporti nonostante la lorodi lasciarsi dopo la sparatoria subita da...

Advertising

fabriziosteri12 : RT @romacruis: Sorpresa!!!!! - Mg18002 : RT @romacruis: Sorpresa!!!!! - menitaly_beauty : RT @romacruis: Sorpresa!!!!! - romacruis : Sorpresa!!!!! - blogtivvu : Manila Nazzaro, salta la sorpresa al #GFVip? La reazione di Lorenzo Amoruso -

Ultime Notizie dalla rete : Vip sorpresa

Proprio lui, ieri sera, ha infatti annunciato che ci sarebbe stata unaper la sua dolce ... Lulù Selassié "Sono stata vittima di stalking"/ Rivelazione choc al GF"Non è stata colpa mia, è ...Un momento commovente è arrivato quando Federica Pizzi, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, ha fatto unaal. Manuel è apparso molto felice per la lettera ricevuta da Federica: ma come ha ...Lorenzo Amoruso critica il Grande Fratello Vip dopo la diretta: "La mia sorpresa a Manila? Non so cos'è successo. Incazz*to" ...Al Gf Vip 6, Federica l'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo gli scrive una lettera: ecco la reazione del concorrente e della principessa Lulù ...