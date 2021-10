Feltri condannato per la "patata bollente" alla Raggi. Ma è davvero diffamazione? (Di martedì 5 ottobre 2021) Vittorio Feltri e Pietro Senaldi condannati per il titolo pubblicato da Libero. Feltri dovrà pagare una multa di 11mila euro, Senaldi 5mila euro per omesso controllo. Previsto anche un risarcimento danni Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) Vittorioe Pietro Senaldi condannati per il titolo pubblicato da Libero.dovrà pagare una multa di 11mila euro, Senaldi 5mila euro per omesso controllo. Previsto anche un risarcimento danni

Advertising

ticino_notizie : RT @_DAGOSPIA_: ‘PATATA BOLLENTE’-NIENTE CARCERE PER FELTRI PER IL TITOLO SULLA - _DAGOSPIA_ : ‘PATATA BOLLENTE’-NIENTE CARCERE PER FELTRI PER IL TITOLO SULLA - luciano_manna : Raggi 'patata bollente'. Feltri condannato per diffamazione per articolo su Libero - 0x800a : RT @QdSit: #Feltri condannato a #Catania per titolo sulla #Raggi #Vittoriofeltri #vittoriofeltri - QdSit : #Feltri condannato a #Catania per titolo sulla #Raggi #Vittoriofeltri #vittoriofeltri -