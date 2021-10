Facebook crolla in borsa dopo il blackout mondiale (Di martedì 5 ottobre 2021) Il tilt delle piattaforme collegate a Facebook non è certo passato inosservato. Per diverse ore in Europa milioni di utenti sono stati impossibilitati ad accedere ai propri profili Facebook, Instagram e WhatsApp, ma questo disagio ha interessato anche gli utenti di USA e dei restanti continenti. In borsa il titolo di Facebook ha fortemente rintracciato, ma i problemi sono già alle spalle? Quanto ha influito questo vasto blackout sulla reputazione del social network? Social KO: azioni Facebook giù di quasi il 5% Al NASDAQ il titolo di Facebook ha perso quasi il 5% del proprio valore, passando dai 335,5$ prima del blackout agli attuali 326,23$ (dato delle ore 9:50). Negli ultimi tempi le azioni del colosso di Menlo Park non hanno certamente brillato ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 5 ottobre 2021) Il tilt delle piattaforme collegate anon è certo passato inosservato. Per diverse ore in Europa milioni di utenti sono stati impossibilitati ad accedere ai propri profili, Instagram e WhatsApp, ma questo disagio ha interessato anche gli utenti di USA e dei restanti continenti. Inil titolo diha fortemente rintracciato, ma i problemi sono già alle spalle? Quanto ha influito questo vastosulla reputazione del social network? Social KO: azionigiù di quasi il 5% Al NASDAQ il titolo diha perso quasi il 5% del proprio valore, passando dai 335,5$ prima delagli attuali 326,23$ (dato delle ore 9:50). Negli ultimi tempi le azioni del colosso di Menlo Park non hanno certamente brillato ...

