Dayane Mello: chi è Nego Do Borel, l'uomo accusato di averla molestata (Di martedì 5 ottobre 2021) Dayane Mello sarebbe stata molestata da Nego Do Borel nel corso di un reality in Brasile: scopriamo di più sul cantante Dayane Mello (Getty Images)Dayane Mello dopo aver partecipato lo scorso anno al Grande Fratello Vip 5, ora è una concorrente de La Fazenda, reality brasiliano sul format conosciuto in Italia come La Fattoria. Nelle scorse settimane si è parlato di una presunta molestia che l'ex modella avrebbe subito dal cantante Nego Do Borel, squalificato dal programma. Scopriamo di più sul personaggio sconosciuto ai più nel nostro paese fino all'episodio che l'ha visto protagonista a proprio discapito nella Fazenda. In realtà non ci sono molte informazioni sul suo conto. Il vero ...

