Coronavirus, in Campania 165 positivi. L'indice di contagio scende sotto l'1%. In calo anche i ricoveri (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 165 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 18.285 tamponi processati. L'indice di contagio scende sotto l'1%. Lo comunica l'unità di crisi regionale. Sono 10 i deceduti, di cui tre nelle ultime 48 ore e sette deceduti in precedenza ma registrati ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 16 (-1), mentre sono 208 (-1) i posti letto di degenza occupati da pazienti Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

