Vite al Limite | Shannon Lowery oggi | ecco il cambiamento

Leggi su ck12

(Di lunedì 4 ottobre 2021) I protagonisti diale che fine hanno fatto,ildella donna. (Facebook)Per quasi un decennio, il pubblico si è sintonizzato sual, su Real Time, per vedere fino a che punto le persone si potevano spingere per ricevere un importantissimo intervento chirurgico che avrebbe potuto salvare loro la vita dall’obesità patologica. Continuano a essere pubblicati nuovi episodi e nella nona stagione dello show, andata in onda nel 2021, gli spettatori hanno incontratodi Tucson, in Arizona. Leggi anche –> Maja Radanovic irriconoscibile dopoalcom’è ...