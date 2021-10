Uomini e Donne anticipazioni: Tina lancia un secchio d’acqua a Gemma, nessun nuovo tronista (Di lunedì 4 ottobre 2021) nuovo anno, ma stesse litigate tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due protagoniste di Uomini e Donne proprio non riescono a sopportarsi. Durante la registrazione di ieri sembra addirittura che sia volato un altro secchio pieno d’acqua. Se così fosse questo non sarebbe comunque il primo gavettone che l’opinionista fa alla dama torinese. “La registrazione di U&D del 3 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena per il trono over. – riporta – Infatti, nel corso delle riprese, l’opinionista Tina Cipollari ha tirato, per l’ennesima volta, un secchio d’acqua addosso a Gemma Galgani. Essendo la prima sfilata della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, è ipotizzabile che ... Leggi su biccy (Di lunedì 4 ottobre 2021)anno, ma stesse litigate traCipollari eGalgani. Le due protagoniste diproprio non riescono a sopportarsi. Durante la registrazione di ieri sembra addirittura che sia volato un altropieno. Se così fosse questo non sarebbe comunque il primo gavettone che l’opinionista fa alla dama torinese. “La registrazione di U&D del 3 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena per il trono over. – riporta – Infatti, nel corso delle riprese, l’opinionistaCipollari ha tirato, per l’ennesima volta, unaddosso aGalgani. Essendo la prima sfilata della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, è ipotizzabile che ...

Advertising

OfficialASRoma : #ASRoma ?? @UNHCRItalia Sono partite altre 4 aste per le maglie di #RomaSassuolo con patch UNHCR. ??… - MSF_ITALIA : #3ottobre Abbiamo raccolto le voci di chi assiste uomini, donne e bambini in arrivo sull’isola, mentre nel… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - MAX_6_9 : @alefinoallafine Ma e' normale, noi uomini sulle donne non abbiamo mai capito niente. - lovessnam : RT @afiresign_: La mia bimba a tavola con quasi tutti gli uomini della casa perché si sa: a volte, il peggior nemico delle donne sono le do… -