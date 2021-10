Premio Nobel Medicina 2021 a Julius e Patapoutian (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2021 va a David Julius e Ardem Patapoutian “per le loro scoperte dei recettori per temperatura e tatto”. L’annuncio è stato dato come da tradizione dall’Assemblea dei Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento anche per quest’anno è pari a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno quasi 986mila euro. CHI SONO I VINCITORI Julius è nato il 4 novembre del 1955 a New York. Dottore di ricerca nel 1984 all’università della California di Berkeley, quindi borsista post-dottorato alla Columbia University di New York, nel 1989 è stato chiamato all’università della California di San Francisco dove insegna ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilper la Fisiologia o lava a Davide Ardem“per le loro scoperte dei recettori per temperatura e tatto”. L’annuncio è stato dato come da tradizione dall’Assemblea deial Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento anche per quest’anno è pari a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno quasi 986mila euro. CHI SONO I VINCITORIè nato il 4 novembre del 1955 a New York. Dottore di ricerca nel 1984 all’università della California di Berkeley, quindi borsista post-dottorato alla Columbia University di New York, nel 1989 è stato chiamato all’università della California di San Francisco dove insegna ...

