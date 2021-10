Nobel per la Medicina 2021 a David Julius e Ardem Patapoutian per recettori tatto e temperatura (Di lunedì 4 ottobre 2021) Premiati per la scoperta dei recettori alla base del tatto e dei meccanismi che regolano la percezione del freddo e del caldo Leggi su rainews (Di lunedì 4 ottobre 2021) Premiati per la scoperta deialla base dele dei meccanismi che regolano la percezione del freddo e del caldo

