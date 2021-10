No Time to Die: l’emozionante fine di un’era (Di lunedì 4 ottobre 2021) Per raccontare No Time to Die c’è bisogno di fare un passo in dietro ed analizzare ciò che lo 007 di Daniel Craig ci ha lasciato. Un personaggio dall’emotività complessa e sfaccettata capace di cresce nel giro di cinque film e di prendere consapevolezza di se stesso. No Time to Die è solamente la chiusura di un cerchio cominciato 15 anni fa che vedeva la MGM e l’Universal prendersi il rischio di realizzare un 007 “diverso” e lontano dalla tradizione classica. Il nuovo film di Cary Fukunaga è più intimo, familiare e intrinsecamente tragico. La storia di un eroe moderno che raggiunge la sua massima espressione. Commuovente, divertente e capace di smuovere qualcosa dentro. No Time to Die è nelle sale di tutto il mondo dal 30 Settembre. Cary Fukunaga: un esordio all’altezza? Dopo ben due anni di attesa, il fatidico giorno è arrivato. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 4 ottobre 2021) Per raccontare Noto Die c’è bisogno di fare un passo in dietro ed analizzare ciò che lo 007 di Daniel Craig ci ha lasciato. Un personaggio dall’emotività complessa e sfaccettata capace di cresce nel giro di cinque film e di prendere consapevolezza di se stesso. Noto Die è solamente la chiusura di un cerchio cominciato 15 anni fa che vedeva la MGM e l’Universal prendersi il rischio di realizzare un 007 “diverso” e lontano dalla tradizione classica. Il nuovo film di Cary Fukunaga è più intimo, familiare e intrinsecamente tragico. La storia di un eroe moderno che raggiunge la sua massima espressione. Commuovente, divertente e capace di smuovere qualcosa dentro. Noto Die è nelle sale di tutto il mondo dal 30 Settembre. Cary Fukunaga: un esordio all’altezza? Dopo ben due anni di attesa, il fatidico giorno è arrivato. ...

