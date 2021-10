Mestieri storici | “ho fatto le cornici per tutte le case di Giugliano” | la storia del signor Giuliano

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Conosciamo ilaio storico di. Unaantica lo lega a questa professione. Tutta l’area nord fa riferimento a lui e non c’è casa che non abbia arredato con le sue. Da sempre il suo laboratorio si torva in via Aniello Palumbo, solo di recente ha cambiato ubicazione, sempre nella stessa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.