Manuel Bortuzzo riceve una lettera dall'ex fidanzata Federica al GF Vip: il messaggio della ragazza

Inaspettata emozione al Grande Fratello Vip per Manuel Bortuzzo. Il giovane concorrente, convocato da Alfonso Signorini in separata sede, ascolta le parole della ex fidanzata Federica scritte in una lettera carica di intensità. La ragazza confessa di vederlo in tv spento e diverso dal Manuel che ha sempre conosciuto: "Non vedo più quella luce nei tuoi occhi". La risposta del 'Vippone' e le dolci parole alla ex.

zazoomblog : La lettera dell’ex fidanzata Federica a Manuel Bortuzzo: “Ritrova te stesso il Manuel a cui sono legatissima” -… - Eva_Starz : A me pare davvero strano.. però boh.. ?????? “#GFVip Manuel Bortuzzo: il padre rivela perché è finita con l’ultima fid… - timanti444 : RT @dilettamaneskin: Manuel è un ragazzo unico, la sua forza è un punto di riferimento per tutti. Per essere un ragazzo ha una maturità ass… - MBLaCrew : RT @dilettamaneskin: Manuel è un ragazzo unico, la sua forza è un punto di riferimento per tutti. Per essere un ragazzo ha una maturità ass… - k0dawari : Tutte le volte che vedo Manuel Bortuzzo non posso che pensare che al suo posto mediterei vendetta ogni giorno della mia vita. #GFVIP -