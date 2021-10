Incidente Pontina, la dinamica della tragedia (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un sabato sera tra amici a Roma, tra selfie, Instagram, e una grande passione per il calcio: poi, l’oblio. Matteo La Perna e Mattia Patriarca sono i due giovani di 18 anni morti in un Incidente stradale avvenuto sulla via Pontina in quello che è stato a tutti gli effetti l’ennesimo weekend di sangue sulle strade. T ante, troppe vite spezzate, come quella di Henok Girmay Gebrearegawi, 22enne morto pochi giorni fa sul Lungotevere. Erano circa le 4 del mattino del 3 ottobre quando dopo una serata a Campo de’ Fiori sono saliti su sul sedile posteriore di una Volkswagen Polo. Allo svincolo per via del Tufetto, sulla Pontina, il conducente, un altro 18enne, ha perso il controllo dell’auto che è finita contro il guard rail e si è ribaltata. Patriarca e La Perna sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo: morti sul colpo. L’auto, secondo la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un sabato sera tra amici a Roma, tra selfie, Instagram, e una grande passione per il calcio: poi, l’oblio. Matteo La Perna e Mattia Patriarca sono i due giovani di 18 anni morti in unstradale avvenuto sulla viain quello che è stato a tutti gli effetti l’ennesimo weekend di sangue sulle strade. T ante, troppe vite spezzate, come quella di Henok Girmay Gebrearegawi, 22enne morto pochi giorni fa sul Lungotevere. Erano circa le 4 del mattino del 3 ottobre quando dopo una serata a Campo de’ Fiori sono saliti su sul sedile posteriore di una Volkswagen Polo. Allo svincolo per via del Tufetto, sulla, il conducente, un altro 18enne, ha perso il controllo dell’auto che è finita contro il guard rail e si è ribaltata. Patriarca e La Perna sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo: morti sul colpo. L’auto, secondo la ...

Advertising

italiaserait : Incidente Pontina, la dinamica della tragedia - Aprilia_News : Pontina – Incidente all’altezza di via Apriliana, 3 chilometri di coda tra Pomezia ed Aprilia - cinziabisio : RT @paolo_r_2012: Matteo e Mattia, i due 18enni morti sulla via Pontina: il sabato sera a Roma prima della tragedia - ilfaroonline : Anzio piange Matteo e Mattia, i due giovani morti nell’incidente sulla Pontina - paolo_r_2012 : Matteo e Mattia, i due 18enni morti sulla via Pontina: il sabato sera a Roma prima della tragedia -