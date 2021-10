"Grande Fratello Vip": segui la settima puntata (Di lunedì 4 ottobre 2021) In prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con 'Grande Fratello Vip' condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Dopo quanto accaduto nella scorsa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 ottobre 2021) In prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con 'Vip' condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Dopo quanto accaduto nella scorsa ...

Advertising

trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - davidemaggio : #GFVip: l’incredibile storia di @SamyYoussefreal - m4rika1 : RT @bagnotrash: Letteralmente stasera tutti gli italiani guardando la puntata del grande fratello sperando non salti anche la tv #GFvip ht… - A87Elena : Niente ... Signorini non ce la può fare. ormai per lui il grande fratello è composto solo da Katia, Montano e Solagna. #GrandeFratelloVip -