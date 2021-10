Giucas Casella fa coming out: “Ho anche incontrato Amanda Lear quando era ancora un uomo, mi disse che…” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tra i nuovi concorrenti entrati ieri nella Casa, non è di certo passato inosservato Giucas Casella. Giucas Casella è recluso nella casa del Grande Fratello Vip e ultimamente ha fatto una confidenza molto particolare ai suoi coinquilini. Durante una discussione con gli altri concorrenti ha infatti parlato delle sue passate esperienze: «Sono stato anche con un uomo. E’ successo – ha confidato – sì. E’ normalissimo, voglio dire».Quest’ultimo, durante una chiacchierata, ha già fatto delle confessioni sul suo passato e su una crisi lavorativa avuta a 25 anni. L’illusionista, inoltre, ha parlato di quando ha conosciuto Amanda Lear (quando era ancora un uomo). Il mago tv è poi entrato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tra i nuovi concorrenti entrati ieri nella Casa, non è di certo passato inosservatoè recluso nella casa del Grande Fratello Vip e ultimamente ha fatto una confidenza molto particolare ai suoi coinquilini. Durante una discussione con gli altri concorrenti ha infatti parlato delle sue passate esperienze: «Sono statocon un. E’ successo – ha confidato – sì. E’ normalissimo, voglio dire».Quest’ultimo, durante una chiacchierata, ha già fatto delle confessioni sul suo passato e su una crisi lavorativa avuta a 25 anni. L’illusionista, inoltre, ha parlato diha conosciutoeraun). Il mago tv è poi entrato ...

GrandeFratello : Giucas Casella si è lasciato andare a confessioni riguardanti la sua vita: scopriremo di più questa sera su… - CorriereCitta : Giucas Casella si rivela al Grande Fratello Vip e fa coming out #GFVIP #gfvip #GiucasCasella - bagnotrash : ?? ANTICIPAZIONI PUNTATA -I dubbi in casa sulla sincerità di Soleil -La storia tra Manuel e Lulù -In studio l'ex fi… - MIRKOSERRITIE15 : @GrandeFratello Giucas Casella si è lasciato andare a confessioni riguardanti la sua vita: scopriremo di più questa… - sharol93 : Giucas casella idolo mondiale comunque.. se ne sbatte di tutto e non sa neanche di essere al mondo ?? è proprio un g… -