Elezioni Milano, Feltri: “Città fighetta, non sorprende vittoria Sala” (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Sala è uno di finta sinistra, ma Milano è una Città un po’ fighetta, nostalgica del ’68, vota per la sinistra, soprattutto il centro storico: ma questo lo sapevamo anche prima, non c’è alcuna sorpresa”. E’ il commento di Vittorio Feltri che analizza così con l’Adnkronos il risultato elettorale che ha visto vincere come sindaco a Milano il candidato del centrosinistra Beppe Sala. “Quello che ho scritto un mese fa si è verificato puntualmente. E cioè che a Milano avrebbe vinto a mani basse Sala, era scritto nel destino”, aggiunge Feltri. Che commenta poi il dato di affluenza alle urne, mai così basso: “Non solo a Milano, anche nelle altre Città è successo che la gente non va più a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021) “è uno di finta sinistra, maè unaun po’, nostalgica del ’68, vota per la sinistra, soprattutto il centro storico: ma questo lo sapevamo anche prima, non c’è alcuna sorpresa”. E’ il commento di Vittorioche analizza così con l’Adnkronos il risultato elettorale che ha visto vincere come sindaco ail candidato del centrosinistra Beppe. “Quello che ho scritto un mese fa si è verificato puntualmente. E cioè che aavrebbe vinto a mani basse, era scritto nel destino”, aggiunge. Che commenta poi il dato di affluenza alle urne, mai così basso: “Non solo a, anche nelle altreè successo che la gente non va più a ...

