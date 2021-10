Danza, dopo la pandemia il Comunale di Ferrara riparte da Wim Vandekeybus e Ultima Vez (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’ 8 ottobre (ore 20.30) la Danza debutta al Comunale con la prima italiana di ‘Hands do not touch your precious Me. A dialogue between the universes of Wim Vandekeybus, Olivier de Sagazan and Charo Calvo’, firmata da Wim Vandekeybus per la sua compagnia Ultima Vez. Il Teatro Abbado riprende proprio con lo stesso spettacolo che doveva debuttare in Italia in prima mondiale un anno fa (nell’ottobre 2020), poi sospeso per il lockdown. Il 10 ottobre (re 16) è il momento di Traces. Nella sterminata e travolgente natura rumena delle ultime foreste primordiali d’Europa, il coreografo fiammingo cerca tracce più antiche dell’uomo e della sua memoria per parlare della ‘storia interiore’. Storia che si svolge prima o al di là del linguaggio, e può essere raccontata solo dalle pulsazioni della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’ 8 ottobre (ore 20.30) ladebutta alcon la prima italiana di ‘Hands do not touch your precious Me. A dialogue between the universes of Wim, Olivier de Sagazan and Charo Calvo’, firmata da Wimper la sua compagniaVez. Il Teatro Abbado riprende proprio con lo stesso spettacolo che doveva debuttare in Italia in prima mondiale un anno fa (nell’ottobre 2020), poi sospeso per il lockdown. Il 10 ottobre (re 16) è il momento di Traces. Nella sterminata e travolgente natura rumena delle ultime foreste primordiali d’Europa, il coreografo fiammingo cerca tracce più antiche dell’uomo e della sua memoria per parlare della ‘storia interiore’. Storia che si svolge prima o al di là del linguaggio, e può essere raccontata solo dalle pulsazioni della ...

Advertising

WittyTV : Dopo la sfida a passi di danza è arrivata l’ora della rivincita di Martin: come se la sarà cavata Giulia nel rugby?… - Roma : Un messaggio di rinascita dopo il dramma della pandemia: a settembre 2022 il @WOMADfestival a Roma.… - _miriamandolfi : ora sono uscita da danza dopo un’ora e mezza e whatsapp ancora non funziona.. ma ca passat esattamente?? - simona_salierno : E dopo un ora di danza ancora tutto così, verimm e' c' mov. Su! #whatsappdown #instagramdown - illicitgilmore : prima che mi linciate a me carola sta pure simpatica ed è pure giuggiola quindi ho fatto zero polemica sui suoi lik… -

Ultime Notizie dalla rete : Danza dopo Vittorio Sgarbi spietato, danza sul cadavere politico di Virginia Raggi: due paroline per disintegrarla Che disastro per Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle nel giorno delle amministrative. E non solo per i vari disservizi e disagi: dopo la data sbagliata delle elezioni pubblicata dal sito del Comune e l'odissea per ottenere il certificato elettorale, si sono aggiunte situazioni di vero caos: 'Schede sbagliate, malori nei seggi, ...

Jett: The Far Shore - La recensione Atterrando su un mitico pianeta oceanico, Mei comanda un Jett, un veicolo veloce che danza sulle ... Dopo circa 30 minuti, inizi a farti un'idea del tipo di gameplay che Jett offrirà, e sfortunatamente ...

"Ruba un posto": scatta la rissa ad Amici ilGiornale.it Spazio Matta. “Riprendiamo da dove siamo stati interrotti, con più forza e desiderio” 8 - 9 - 10 ottobre. Dopo un lungo periodo lo Spazio Matta riprende le attività in presenza, all’interno del programma della PCM per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della citt ...

Amici21, Carola è confusa su Luigi: “Non sono una che si fidanza, non era nei miei piani” Dopo la puntata di domenica 3 ottobre, Carola è totalmente in confusione in merito al feeling nato con Luigi e di cui pare essersi accorta anche ...

Che disastro per Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle nel giorno delle amministrative. E non solo per i vari disservizi e disagi:la data sbagliata delle elezioni pubblicata dal sito del Comune e l'odissea per ottenere il certificato elettorale, si sono aggiunte situazioni di vero caos: 'Schede sbagliate, malori nei seggi, ...Atterrando su un mitico pianeta oceanico, Mei comanda un Jett, un veicolo veloce chesulle ...circa 30 minuti, inizi a farti un'idea del tipo di gameplay che Jett offrirà, e sfortunatamente ...8 - 9 - 10 ottobre. Dopo un lungo periodo lo Spazio Matta riprende le attività in presenza, all’interno del programma della PCM per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della citt ...Dopo la puntata di domenica 3 ottobre, Carola è totalmente in confusione in merito al feeling nato con Luigi e di cui pare essersi accorta anche ...