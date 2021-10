Bonus terme 2021: chi può ottenerlo e come fare la domanda (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dall'8 novembre i cittadini italiani potranno richiedere il Bonus terme, uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali, fino ad un massimo di 200 euro, senza limiti Isee. Dalle ore 12 di giovedì 28 ottobre, infatti, sarà operativa la piattaforma Invitalia che consentirà l'iscrizione delle terme che aderiranno al contributo. Secondo le informazioni attuali, i cittadini, quindi, dovrebbero poter prenotare il servizio termale direttamente presso gli enti accreditati, il cui elenco, entro l'8 novembre, sarà pubblicato sull'apposita pagina del Ministero dello Sviluppo Economico e sul sezione dedicata del sito Invitalia. In totale le domande che potranno essere accolte saranno circa 250mila. Questo significa che i buoni potrebbero esaurirsi in breve tempo e ovviamente chi arriva prima avrà sicuramente diritto allo sconto, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 4 ottobre 2021) Dall'8 novembre i cittadini italiani potranno richiedere il, uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali, fino ad un massimo di 200 euro, senza limiti Isee. Dalle ore 12 di giovedì 28 ottobre, infatti, sarà operativa la piattaforma Invitalia che consentirà l'iscrizione delleche aderiranno al contributo. Secondo le informazioni attuali, i cittadini, quindi, dovrebbero poter prenotare il servizio termale direttamente presso gli enti accreditati, il cui elenco, entro l'8 novembre, sarà pubblicato sull'apposita pagina del Ministero dello Sviluppo Economico e sul sezione dedicata del sito Invitalia. In totale le domande che potranno essere accolte saranno circa 250mila. Questo significa che i buoni potrebbero esaurirsi in breve tempo e ovviamente chi arriva prima avrà sicuramente diritto allo sconto, ...

