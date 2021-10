Andrea Scanzi dedica L’affondo a Giorgia Meloni | “Perché dopo l’inchiesta di Fanpage non si è dichiarata una volta per tutte antifascista?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Torna l’appuntamento con– la rubrica in modalità video-selfie disponibile su TvLoft tutti i martedì a partire dalle 8 – che, questa settimana,aldiche ha travolto Fratelli d’Italia, il partito capeggiato dadocumentando come esponenti di FdI abbiano condotto la campagna elettorale per le elezioni comunali a Milano, tra presunti finanziamenti in nero e pressioni dei gruppi di estrema destra. “Di fronte a ciò che è emerso, non ha preso le distanze da Carlo Fidanza (che si è autosospeso, ndr) e dalle altre persone coinvolte – ha detto il giornalista – ma ha attaccato i cronisti die i presunti “poteri forti”, definendo “a orologeria””. ...