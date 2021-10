Aereo precipitato a Milano | l’ultimo contatto radio con la torre di controllo | “Perché avete deviato?”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ieri mattina si è concluso in tragedia il volo di unprivato partito da Linate eimprovvisamente a San Donato Milanese. Il velivolo aveva a bordo 8 persone, fra passeggeri e pilota. In queste ore stanno emergendo i dettagli del dramma. Dopo le identità delle vittime ora spuntano le ultime comunicazioni avvenute con ladipoco prima dell’impatto con il terreno.precipita a San Donato Milanese, gli ultimi istanti di vita delle vittime Attorno alle 13 di ieri mattina unprivato è caduto a San Donato Milanese, non molto lontano dal capolinea della metropolitana gialla di, causando la morte di 8 persone. Il velivolo si è schiantato contro una palazzina, prendendo fuoco. I testimoni giunti sul posto hanno ...

... ha detto che non risulta alcun allarme: "il volo è stato seguito fino a un certo punto poi è apparsa un'anomalia sulle tracce radar e poi l'" ha spiegato il magistrato. "Perché ...Unda turismo è caduto a Milano: morte le 8 persone a bordo. L'nella zona di San Donato, alla periferia della città. Era decollato da Linate alle 13.04 ed era diretto in Sardegna, come comunica l'Areu. A bordo c'erano il pilota e 7 passeggeri, ...La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per disastro colposo per l’incidente dell’aereo che si è schiantato contro la ...Il disastro è avvenuto in appena 16 secondi, 3 minuti dopo il decollo, tempo nel quale dalla cabina di pilotaggio non è stato lanciato alcun mayday ...