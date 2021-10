Aereo precipitato a Milano | giallo sugli ultimi istanti Fonti da Linate | «Nessuna emergenza dal pilota via radio»

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Proseguono le indagini sullo schianto dall’da turismo avvenuto ieri a San Donato Milanese e nel quale hanno perso la vita otto persone, tra cui un bambino. La Procura diha acquisito le registrazioni delle comunicazioni tra il Piper e la sala radar di. Il velivolo, tre minuti dopo il decollo dall’aeroporto di, avrebbe cominciato iniziato a virare, secondo quanto riferito subito dopo l’impatto dai vigili del fuoco. Un’ipotesi confermata oggi dalla Procura che ha riferito che nel corso delle comunicazioni tra ildell’e il Centro di controllo radar dinon è arrivatasegnalazione di, né relativa a un’avaria, o a problemi al motore, né legata al maltempo. Non ci sarebbe stata ...

emergenzavvf : ?? #Milano, #aereo precipitato. Prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco. Da notizie assunte sarebbero state 8 le p… - TgLa7 : ??Aereo precipitato a San Donato Milanese: decedute le 6 persone a bordo (pilota e cinque passeggeri) - SkyTG24 : Un #aereo da turismo è precipitato a San Donato Milanese, nei pressi della fermata della metropolitana… - Frenkoz : RT @bertagiu: Sull’aereo precipitato oltre agli altri hanno perso la vita il figlio del magnate romeno e il suo compagno, l’unico giornale… - Grumpy_Nadia : RT @bertagiu: Sull’aereo precipitato oltre agli altri hanno perso la vita il figlio del magnate romeno e il suo compagno, l’unico giornale… -

Riccardo Pelliccetti per 'il Giornale'CADUTO A SAN DONATO A MILANO Lo hanno battezzato 'Suvdefinitivo' perché il Pilatus PC - 12, come la vettura, è un velivolo, detto banalmente, multiuso. Può infatti ...... alla visione dei filmati che mostrerebbero il motore del piccoloin fiamme prima dell'... Al vaglio anche la documentazione relativa alla manutenzione del velivoloIl pilota Dan Petrescu ha tentato disperatamente di tornare verso lo scalo di Linate dopo la "piantata del motore", un'avaria del Pratt & Whitney da oltre ...Sono tutte da chiarire le cause del terribile incidente aereo domenica a San Donato alle porte di Milano, dove un Pilatus PC-12 di ...