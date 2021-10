Restrizioni anti Covid per i Giochi Invernali a Pechino: gare solo per residenti (Di domenica 3 ottobre 2021) Il CIO ha tenuto una riunione del Comitato Esecutivo alla presenza del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) sui Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il Comitato Organizzatore ha informato l’Esecutivo dei principi che contribuiranno a garantire che i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali siano sicuri e di successo. Il CIO e l’IPC rispettano pienamente i principi stabiliti da Pechino 2022, principi che si basano su ampie consultazioni con esperti internazionali e autorità cinesi, nonché sull’esperienza maturata. I principi presentati da Pechino 2022 saranno dettagliati nei Playbook. La prima versione sarà rilasciata alla fine di ottobre, la seconda sarà invece pubblicata a dicembre. Policy vaccini Tutti gli atleti e i ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 3 ottobre 2021) Il CIO ha tenuto una riunione del Comitato Esecutivo alla presenza del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) suiOlimpicidi2022. Il Comitato Organizzatore ha informato l’Esecutivo dei principi che contribuiranno a garre che iOlimpici e Paralimpicisiano sicuri e di successo. Il CIO e l’IPC rispettano pienamente i principi stabiliti da2022, principi che si basano su ampie consultazioni con esperti internazionali e autorità cinesi, nonché sull’esperienza maturata. I principi presentati da2022 saranno dettagliati nei Playbook. La prima versione sarà rilasciata alla fine di ottobre, la seconda sarà invece pubblicata a dicembre. Policy vaccini Tutti gli atleti e i ...

