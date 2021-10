Pierpaolo Pretelli e il piccolo Leo: il buongiorno è tenerissimo! (Di domenica 3 ottobre 2021) Pierpaolo Pretelli è un padre affettuoso e premuroso. In un video, pubblicato pochi minuti fa, dà il buongiorno ai suoi follower con il piccolo Leo: il video è tenerissimo! Pierpaolo Pretelli dà il buongiorno ai suoi follower, regalando un video molto tenero con il suo piccolo Leonardo. Tra padre e figlio c’è un legame bellissimo. Ogni occasione è quella giusta per trascorrere del tempo insieme. Pierpaolo Pretelli infatti è molto impegnato col lavoro: lo vediamo fare le prove ed esibirsi ogni venerdì sul palco di Tale e quale show su Raiuno, programma condotto da Carlo Conti. Il piccolo Leo è nato dall’unione tra Pierpaolo e la sua ex compagna, Ariadna Romero, anche ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 ottobre 2021)è un padre affettuoso e premuroso. In un video, pubblicato pochi minuti fa, dà ilai suoi follower con ilLeo: il video èdà ilai suoi follower, regalando un video molto tenero con il suoLeonardo. Tra padre e figlio c’è un legame bellissimo. Ogni occasione è quella giusta per trascorrere del tempo insieme.infatti è molto impegnato col lavoro: lo vediamo fare le prove ed esibirsi ogni venerdì sul palco di Tale e quale show su Raiuno, programma condotto da Carlo Conti. IlLeo è nato dall’unione trae la sua ex compagna, Ariadna Romero, anche ...

Advertising

fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - fanpage : Al #taleequaleshow Pierpaolo Pretelli imita #Sangiovanni #prelemi - redazioneiene : Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo… - rocca_erica : Perché a Pierpaolo sottone Pretelli di superare i suoi amori proprio non interessa! #prelemi - celotto_ciro : @AnsiosaCronica @RickyPalazzolo Amò Pierpaolo pretelli a tale quale show e un bono da impazzire wowwwwww ?????????? -