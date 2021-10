Niente rinnovo ed ora l’Inter rischia di perderlo a metà prezzo

Advertising

siamo_la_Roma : ?? #Pellegrini festeggia il rinnovo con il gol e i 3 punti (FOTO) ?? 'Niente di meglio, insieme a voi' ?? Il post su… - infoitsport : Niente rinnovo, addio possibile: Juventus ed Inter all'assalto - vi__enne : Per il futuro la tabella del 23/4 è decisamente inutile: previste 5.2 milioni di Pfizer, ma sappiamo che UE ha firm… - falconeconcezio : @AntonellaTellar @beatrice_tom .. E io ti dico che gli altri, nelle emergenze del nostro paese, non hanno mai dato… - infoitsport : Kessie, niente rinnovo e vicina l’esclusione dagli 11: occasione per il Napoli? -

Ultime Notizie dalla rete : Niente rinnovo

MilanLive.it

Per il suo percorso ilè perfetto per lui, per la sua esperienza e maturità. Può ancora ... "Ci sono attaccanti che per il loro profilo se non segnano non fa. Ci sono bomber che se non ......da fare per l'Empoli che è ancora vivo 64' - Cambio per José Mourinho: Cristante, diffidato,... fresco di, porta avanti i suoi con un gran gol 30' - L'ottima ripartenza della Roma si ...La gioia social del capitano giallorosso View this post on Instagram Un post condiviso da Lorenzo Pellegrini (@lorepelle7) Lorenzo Pellegrini ha festeggiato il rinnovo quinquennale con la Roma con una ...Italiano si prende i complimenti di Spalletti e rilancia: «In campo per cercare di batterli». Poi su Vlahovic: «Nessuno mini la nostra serenità» ...