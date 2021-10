I banchi monoposto di Arcuri sono a rischio incendio | ritirati dalle scuole

(Di domenica 3 ottobre 2021) Dovevano garantire la sicurezza degli alunni in classe, assicurando il distanziamento sociale, ma istati: non rispettavano le norme ant. Lo ha stabilito il generale Francesco Paolo Figliuolo e il ritiro avrà un costo di 173mila euro. Si legge sul Tempo: Questifanno parte del bando indetto danell’estate scorsa. Le aziende vincitrici furono tredici. Una di queste è la portoghese Nautilus, che sottoscrisse due contratti. Il primo, da 2,2 milioni di euro, per la fornitura di 70mila sedie. Il secondo, da 7,3 milioni, per 110mila. Ierano stati sin da subito osteggiati: la loro lunghezza non ...

L'HuffPost

Il secondo, da 7,3 milioni, per 110mila. Non sappiamo se, alla fine, sono stati consegnati tutti. Fatto sta, che i dirigenti scolastici appena li videro, andarono subito su tutte le ...I tavoli fanno parte del bando indetto dall'ex Commissario straordinario per l'emergenza Covid la scorsa estate ...Quando se li videro recapitare un anno fa, molti presidi scrissero subito al commissario Arcuri e alla ministra Azzolina per sfogare tutta la loro ...