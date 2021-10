Ghost of Tsushima e Monster Hunter Rise trionfano ai Japan Game Awards 2021 (Di domenica 3 ottobre 2021) I vincitori dei Japan Game Awards 2021 sono principalmente due: Monster Hunter Rise e Ghost of Tsushima. I due titoli sono stati infatti i più premiati dell'evento nipponico, che si è tenuto nell'ambito del Tokyo Game Show, ottenendo il maggior numero di riconoscimenti tra tutti i giochi nominati. I lavori di Capcom e Sucker Punch hanno entrambi ottenuto il Grand Award, il premio più ambito; anche Nintendo è naturalmente protagonista, che vede premiati sia Animal Crossing: New Horizons che Mario Kart Live: Home Circuit. Ottengono riconoscimenti, tra gli altri, anche Final Fantasy VII Remake, Resident Evil 3, The Last of Us Parte II e Genshin Impact. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 3 ottobre 2021) I vincitori deisono principalmente due:of. I due titoli sono stati infatti i più premiati dell'evento nipponico, che si è tenuto nell'ambito del TokyoShow, ottenendo il maggior numero di riconoscimenti tra tutti i giochi nominati. I lavori di Capcom e Sucker Punch hanno entrambi ottenuto il Grand Award, il premio più ambito; anche Nintendo è naturalmente protagonista, che vede premiati sia Animal Crossing: New Horizons che Mario Kart Live: Home Circuit. Ottengono riconoscimenti, tra gli altri, anche Final Fantasy VII Remake, Resident Evil 3, The Last of Us Parte II e Genshin Impact. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Ghost Tsushima Ghost of Tsushima debutta a sorpresa in TV (e Sucker Punch festeggia) Il connubio tra videogiochi e televisione può dare vita a prodotti vincenti, e stavolta a guadagnarsi l'accesso al piccolo schermo (seppur in modo inusuale) c'è Ghost of Tsushima . L'action adventure di Sucker Punch è appena tornato in versione Director's Cut , un'occasione da non perdere per i possessori di PS5 e per i giocatori che non hanno ancora avuto ...

Monster Hunter Rise e Ghost of Tsushima premiati ai Japan Game Awards! E così proprio oggi sono andati in scena i Japan Game Awards 2021 , che hanno incoronato due titoli straordinari come Monster Hunter Rise e Ghost of Tsushima . Sia l'ultimo capitolo della fortunata ...

Ghost of Tsushima Director's Cut: update 2.11 rende più facile ottenere un trofeo, le novità Multiplayer.it Monster Hunter Rise e Ghost of Tsushima trionfano ai Japan Game Awards 2021 I vincitori dei Japan Game Awards 2021 sono principalmente due: Monster Hunter Rise e Ghost of Tsushima. I due titoli sono stati infatti i più premiati dell'evento nipponico, che si è tenuto nell'ambi ...

Ghost of Tsushima debutta a sorpresa in TV (e Sucker Punch festeggia) Il connubio tra videogiochi e TV può essere vincente, e stavolta a guadagnarsi l'accesso al piccolo schermo c'è Ghost of Tsushima.

