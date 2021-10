Francia, Deschamps: “Giroud escluso dai convocati? Non mi pento di non averlo avvisato” (Di domenica 3 ottobre 2021) “Se mi pento di non avergli parlato prima? No”. Il ct della Francia Didier Deschamps, ospite questa mattina a Téléfoot, si è soffermato brevemente sull’esclusione di Olivier Giroud dalla lista dei convocati per i prossimi impegni dei Bleus. L’attaccante del Milan si è detto sorpreso di non essere stato avvisato in anticipo dal selezionatore. “Di certo c’è la possibilità che torni a vestire la maglia della Nazionale in futuro” ha concluso l’allenatore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 ottobre 2021) “Se midi non avergli parlato prima? No”. Il ct dellaDidier, ospite questa mattina a Téléfoot, si è soffermato brevemente sull’esclusione di Olivierdalla lista deiper i prossimi impegni dei Bleus. L’attaccante del Milan si è detto sorpreso di non essere statoin anticipo dal selezionatore. “Di certo c’è la possibilità che torni a vestire la maglia della Nazionale in futuro” ha concluso l’allenatore. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Francia Deschamps juventus, all'Allianz Stadium arriva Tchouameni Se l'Italia campione d'Europa del ct Roberto Mancini mercoledì affronterà la Spagna a Milano, giovedì a Torino si disputerà Belgio - Francia. E nella Nazionale del ct Didier Deschamps , di Adrien ...

Morto Bernard Tapie, mitico presidente del Marsiglia ... una Coppa di Francia nel 1989 e una Coppa dei Campioni nel 1993 (battendo in finale il Milan), ... Da Papin a Deschamps, tanti big scoperti A lui si deve la scoperta di grandi nomi del calcio francese e ...

