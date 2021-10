Fiorentina-Napoli 1-2 | blitz dei partenopei | pagelle e tabellino

(Di domenica 3 ottobre 2021) Al Franchi gli azzurri di Spalletti riescono a rimontare e a portare a casa i tre punti in un match molto complicato. Koulibaly annichilisce Vlahovic–Ildi Luciano Spalletti rimane in testa alla classifica di Serie A grazie a una vittoria molto sofferta sul campo della. I Viola erano andati in vantaggio con uno schema ben riuscito effettuato da Vlahovic e Martinez Quarta in area, ma gli ...

FIRENZE - Il Napoli non si ferma neanche in casa della Fiorentina, battuta 2 - 1 in rimonta al Franchi. Sbloccano i viola con la rete di Quarta al 28', poi il pari di Lozano 10' più tardi sugli sviluppi del ... Settima vittoria su sette gare per gli uomini di Spalletti Il Napoli vince in rimonta contro la Fiorentina e si mantiene al 1° posto a punteggio pieno dopo 7 gare di campionato. Al Franchi i padroni d ... Fiorentina (4-3-3): Dragowski 6 ... 5,5), Vlahovic 5, Gonzalez 6. All. Italiano 6 Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Koulibaly 7 , Rui 6; Ruiz 6,5 (81' Mertens sv), Anguissa 6, ...