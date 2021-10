Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 3 ottobre 2021 (Di domenica 3 ottobre 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 3 ottobre 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospite Brian May Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio torna con la diciannovesima edizione da domenica 3 ottobre su Rai 3. Nella prima puntata, ospite il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. A 50 anni dalla nascita dei Queen, in esclusiva la leggenda del rock Brian May: il chitarrista, autore e membro fondatore ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 3su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING CheChe Fa: ospite Brian May CheChe Fa di Fabio Fazio torna con la diciannovesima edizione da domenica 3su Rai 3. Nella prima puntata, ospite il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. A 50 anni dalla nascita dei Queen, in esclusiva la leggenda del rock Brian May: il chitarrista, autore e membro fondatore ...

Advertising

Pontifex_it : A voi, giovani, rinnovo il compito di mettere la fraternità al centro dell’economia. Mai come in questo tempo senti… - FerzanOzpetek : Roma, in fiamme il ponte del quartiere Ostiense: un pezzo si stacca e crolla nel Tevere - ciropellegrino : #Meloni per prendere tempo dice «chiedo di vedere tutto il girato» di una inchiesta di 3 anni circa. Premesso che n… - deca_hemmyblack : + teoria gender fa male ai nostri figli”. Se avete tempo guardatelo non è lungo ma vi avviso che vi salirà il nervoso - Maria15112786 : @Babbanculo @LaVillana11 Ma se così fosse non e’molto chiaro, mi perdoni. Io amo il mio lavoro, il tempo ognuno può… -