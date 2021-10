Brian May, l'astrofisico dei Queen: il lato "stellare" del chitarrista (Di domenica 3 ottobre 2021) Brian May oltre alla musica ha anche un'altra passione: non tutti sanno che il chitarrista dei Queen è un apprezzato astrofisico. Esiste un lato di Brian May che non tutti conoscono: il chitarrista dei Queen è un valente astrofisico. L'autore di 'The Show Must Go On' da giovane interruppe gli studi per proseguire la sua carriera nel mondo del rock, ma a 60 anni è tornato all'Università e nel 2008 ha conseguito il dottorato in astrofisica all'Imperial College di Londra. Chi è Brian May Brian May è nato a Twickenham, un sobborgo di Londra, il 19 luglio 1947, fin da piccolo inizia a studiare musica, prima il pianoforte per poi passare alla chitarra, lo strumento che lo ha reso celebre in … Leggi su movieplayer (Di domenica 3 ottobre 2021)May oltre alla musica ha anche un'altra passione: non tutti sanno che ildeiè un apprezzato. Esiste undiMay che non tutti conoscono: ildeiè un valente. L'autore di 'The Show Must Go On' da giovane interruppe gli studi per proseguire la sua carriera nel mondo del rock, ma a 60 anni è tornato all'Università e nel 2008 ha conseguito il dottorato in astrofisica all'Imperial College di Londra. Chi èMayMay è nato a Twickenham, un sobborgo di Londra, il 19 luglio 1947, fin da piccolo inizia a studiare musica, prima il pianoforte per poi passare alla chitarra, lo strumento che lo ha reso celebre in …

