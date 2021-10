Affluenza in calo nel voto Comunale Urne chiuse lunedì alle 15 | poi la #maratonamentana

(Di domenica 3 ottobre 2021)19 aveva votato il 33,3% degli aventi diritto. Oltre 12 milioni gli italiani chiamatiper il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per due elezioni suppletive della Camera e per le ...

Secondo il torinese Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend : "Ildell', nelle Circoscrizioni 5 e 6, si accompagna con l'arretramento del Movimento 5 stelle. Per contro quel che era ...Leggi anche Amministrative, l'analisi del voto: come è andata nel Bresciano Amministrative nel Bresciano: i risultati comune per comune Amministrative nel Bresciano, l'si conferma in...Oltre ai consueti, insopportabili bla bla bla (copy Greta) su chi ha vinto e chi perso, su chi sopravvive e chi si consegna al passato, il dato più rilevante uscito dalle urne in questa tornata di Amm ...Primo e più significativo segnale della batosta l’affluenza alle urne, intorno al 44 per cento ... Al sud, la situazione è migliore, nonostante il notevole calo di consensi. A Napoli, il neo sindaco ...