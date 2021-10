Ministero, via libera a somministrazione vaccino con antinfluenzale (Di sabato 2 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Ministero della Salute alla somministrazione concomitante del vaccino per il Covid e di quello per l’influenza. Lo prevede la bozza di circolare “Intervallo temporale tra la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e altri vaccini” del Ministero della Salute. “In considerazione dell’avvicinarsi della campagna di vaccinazione anti-influenzale – si legge nel documento – è possibile che alcune categorie di soggetti per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente siano allo stesso tempo eleggibili per la vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19 (es. gruppi target della dose addizionale o booster, persone over 60 non ancora vaccinate, etc). Sebbene nelle schede tecniche ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Viadeldella Salute allaconcomitante delper il Covid e di quello per l’influenza. Lo prevede la bozza di circolare “Intervallo temporale tra ladei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e altri vaccini” deldella Salute. “In considerazione dell’avvicinarsi della campagna di vaccinazione anti-influenzale – si legge nel documento – è possibile che alcune categorie di soggetti per le quali la vaccinazionestagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente siano allo stesso tempo eleggibili per la vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19 (es. gruppi target della dose addizionale o booster, persone over 60 non ancora vaccinate, etc). Sebbene nelle schede tecniche ...

