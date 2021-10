Manuel Bortuzzo si è già stancato di Lulù? | Alcuni gesti l’hanno gelata

(Di sabato 2 ottobre 2021) È già finita la relazione traSalassiè e? A quanto pare lui ha avuto un comportamento davvero sospetto esuoihanno ferito la principessa.-AltranotiziaPochi giorni fa nella casa del Grande Fratello VipBotruzzo ha compiuto un gesto nei confronti della sua compagna,Selassiè, che ha destato scalpore per il pubblico ma soprattutto ha fatto preoccupare la principessa, che teme che lui non sia abbastanza coinvolto dalla loro relazione. Ma che ha fatto? Vediamo cosa è accaduto., già stanco della principessa? La principessa Lucrezia Hailé ...

Advertising

mmbfanspage : Gf Vip: Lulù gelosa di Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo le fa dei complimenti - Lara_callegaro : RT @ErikaBonari: Il papà di manuel ??@manuel_bortuzzo @aldomontano0586 #gfvip - ErikaBonari : Il papà di manuel ??@manuel_bortuzzo @aldomontano0586 #gfvip - zazoomblog : Manuel Bortuzzo e la relazione con Lulù. I consigli di Aldo Montano - #Manuel #Bortuzzo #relazione #Lulù.… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #gfvip, Lulù delusa da Manuel Bortuzzo si sfoga ma si interrompe: lui arriva a sorpresa -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Tra Lulù edel ci sono molti alti e bassi. Lei vorrebbe più attenzioni, lui maggiore spazio. Il ritorno in casa di Aldo Montano ha complicato la situazione perché il ragazzo vorrebbe condividere ...Continua la storia trae Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip, ma alla coppia non mancano alti e bassi. Vediamo cosa è successo. Argomenti trattati GF Vip 6, Lulù e: il ritorno di Aldo GF Vip 6: dopo ...Le prime dinamiche del Grande Fratello Vip cominciano a venir fuori! Se fino a qualche settimana fa potevamo dire che tra la principessa Lulù e Manuel ...Tra Lulù e Manuel Bortuzzo del Grande Fratello Vip ci sono molti alti e bassi. Lei vorrebbe più attenzioni, lui maggiore spazio. Il ritorno in casa di Aldo Montano ha complicato ...