Villa Ritter a Gorizia usata come base per la droga

Advertising

il_piccolo : Devono aver pensato che quello, essendo inutilizzato da tempo, fosse un luogo tranquillo - il_piccolo : Trasloco temporaneo per alunni, docenti e personale ausiliario. La preside: «Un grazie agli uffici» -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Ritter

Il Piccolo

L'episodio è stato scoperto durante un sopralluogo a Gorizia. Un gruppo, si ipotizza, di ragazzini del luogo sono entrati nella storicaa Gorizia per pesare e confezionare dosi di droga. Tutto è stato scoperto una quindicina di giorni fa, quando i tecnici del Comune hanno effettuato uno dei sopralluoghi periodici presso ...... come il kaiser molti preferivano una residenza privata, e affittavano unaper l'estate. Però ... si incontrò più volte con l'ambasciatore brasiliano Gabriel de Toledo Piza, ospite al's ...La data cerchiata di rosso sul calendario era lunedì 27 settembre. In realtà, gli alunni della Ferretti potranno rientrare a scuola, dopo alcuni giorni in Dad, già da questa mattina. Non nella sede st ...La copertura provvisoria non trattiene l’acqua. Introdotta la Dad, da lunedì 27 lezioni nella suggestiva dimora di Straccis ...