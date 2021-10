Uomini e donne oggi 1 ottobre, le anticipazioni del Trono over e del Trono classico (Di venerdì 1 ottobre 2021) oggi, venerdì 1 ottobre, andrà in onda l’ultima puntata settimanale di Uomini e donne. Lo storico programma di Maria De Filippi ha iniziato la nuova stagione come l’aveva finita: col botto. Che tradotto vuol dire un grande successo in termini d’ ascolti. Questo perché, dallo scorso anno, la trasmissione vede la partecipazione contemporanea dei protagonisti dei due troni. Dopo la puntata di ieri che ha visto protagonisti, tra gli altri, Diego e Vittoria, oggi potrebbe essere tramesso l’allontanamento del tronista Joele dalla trasmissione. Secondo il Vicolodellenews, infatti, alcuni giorni fa, nel corso di una registrazione, il giovane tronista sarebbe stato cacciato da Maria De Filippi. Il motivo? Joele avrebbe invitato la corteggiatrice Ilaria a seguire il profilo Instagram di un suo amico, in modo da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 ottobre 2021), venerdì 1, andrà in onda l’ultima puntata settimanale di. Lo storico programma di Maria De Filippi ha iniziato la nuova stagione come l’aveva finita: col botto. Che tradotto vuol dire un grande successo in termini d’ ascolti. Questo perché, dallo scorso anno, la trasmissione vede la partecipazione contemporanea dei protagonisti dei due troni. Dopo la puntata di ieri che ha visto protagonisti, tra gli altri, Diego e Vittoria,potrebbe essere tramesso l’allontanamento del tronista Joele dalla trasmissione. Secondo il Vicolodellenews, infatti, alcuni giorni fa, nel corso di una registrazione, il giovane tronista sarebbe stato cacciato da Maria De Filippi. Il motivo? Joele avrebbe invitato la corteggiatrice Ilaria a seguire il profilo Instagram di un suo amico, in modo da ...

