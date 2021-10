Sanzioni Ecm, ‘Consulcesi Club la soluzione per evitarle’ (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Anche in questi 3 mesi, come facciamo da oltre 20 anni, saremo al fianco di medici e operatori sanitari. Stavolta li supporteremo” attraverso Consulcesi Club “affinché evitino Sanzioni” per non avere raggiunto i crediti richiesti sul fronte della formazione Ecm (Educazione continua in medicina). Lo ha affermato in una nota il presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella, commentando la dichiarazione del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che ha annunciato controlli e Sanzioni a partire dal 2022 per quanti non saranno in regola con l’Ecm, dopo la proroga che scade il prossimo 31 dicembre. “Una forte attenzione, un netto grande passo in avanti rispetto agli ultimi anni, confermato anche dalla recente comunicazione inviata dalla Fnomceo”, Federazione nazionale Ordini dei medici, “a tutti i presidenti degli Ordini, per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Anche in questi 3 mesi, come facciamo da oltre 20 anni, saremo al fianco di medici e operatori sanitari. Stavolta li supporteremo” attraverso Consulcesi“affinché evitino” per non avere raggiunto i crediti richiesti sul fronte della formazione Ecm (Educazione continua in medicina). Lo ha affermato in una nota il presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella, commentando la dichiarazione del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che ha annunciato controlli ea partire dal 2022 per quanti non saranno in regola con l’Ecm, dopo la proroga che scade il prossimo 31 dicembre. “Una forte attenzione, un netto grande passo in avanti rispetto agli ultimi anni, confermato anche dalla recente comunicazione inviata dalla Fnomceo”, Federazione nazionale Ordini dei medici, “a tutti i presidenti degli Ordini, per ...

Advertising

DottNet : Entro il 31 dicembre 2021 tutti i professionisti #sanitari dovranno mettersi in regola con i Crediti #ECM. In caso… - giornaleradiofm : Salute: Sanzioni Ecm, 'Consulcesi Club la soluzione per evitarle': Milano, 1 ott. (Adnkronos Salute) - 'Anche in qu… - italiaserait : Sanzioni Ecm, ‘Consulcesi Club la soluzione per evitarle’ - BasicLifeSupp : Sanzioni Ecm. Come evitarle? - dosumma : RT @Nurse24it: #Sileri: 'I #professionisti #sanitari avranno tre mesi di tempo per assolvere il loro obbligo nei confronti della #formazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanzioni Ecm Crediti ECM: tempo fino alla fine dell'anno per mettersi in regola, poi scattano le sanzioni ... quindi, possibile rimediare ad eventuali trienni formativi ( 2014 - 2016 e 2017 - 2019) incompleti , e dal 2022 scatteranno controlli e sanzioni, che spettano agli Ordini. Crediti ECM, quanti ne ...

Formazione Ecm. 'Medici e operatori sanitari avranno 3 mesi per mettersi in regola. Dal 2022 partiranno controlli e sanzioni'. Intervista al ... 'I medici, come tutti gli altri operatori sanitari, avranno tre mesi di tempo per assolvere il loro obbligo formativo. Poi scatteranno controlli e sanzioni che potranno andare da un semplice avvertimento fino alla radiazione'. A ricordarlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri , che in questa intervista a Quotidiano Sanità rimarca ...

Sanzioni Ecm. Come evitarle? Quotidiano Sanità Sanzioni Ecm, ‘Consulcesi Club la soluzione per evitarle’ “Anche in questi 3 mesi, come facciamo da oltre 20 anni, saremo al fianco di medici e operatori sanitari. Stavolta li supporteremo” attraverso Consulcesi Club “affinché evitino sanzioni” per non avere ...

Sanzioni Ecm. Come evitarle? 01 OTT - "Anche in questi tre mesi, come facciamo da oltre 20 anni, saremo al fianco di medici e operatori sanitari. Stavolta li supporteremo affinché evitino sanzioni". Lo afferma il presidente di Co ...

... quindi, possibile rimediare ad eventuali trienni formativi ( 2014 - 2016 e 2017 - 2019) incompleti , e dal 2022 scatteranno controlli e, che spettano agli Ordini. Crediti, quanti ne ...'I medici, come tutti gli altri operatori sanitari, avranno tre mesi di tempo per assolvere il loro obbligo formativo. Poi scatteranno controlli eche potranno andare da un semplice avvertimento fino alla radiazione'. A ricordarlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri , che in questa intervista a Quotidiano Sanità rimarca ...“Anche in questi 3 mesi, come facciamo da oltre 20 anni, saremo al fianco di medici e operatori sanitari. Stavolta li supporteremo” attraverso Consulcesi Club “affinché evitino sanzioni” per non avere ...01 OTT - "Anche in questi tre mesi, come facciamo da oltre 20 anni, saremo al fianco di medici e operatori sanitari. Stavolta li supporteremo affinché evitino sanzioni". Lo afferma il presidente di Co ...