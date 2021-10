Salvini: «Attaccano Morisi per colpire me. Cucchi? Il suo lavoro era un altro…» (Di venerdì 1 ottobre 2021) «Attaccano Morisi per attaccare me: è un’inchiesta senza prove, un errore privato che non ha rilevanza penale. Se finisse senza alcun reato, nessun processo, chi gli restituisce la dignità?». Il leader della Lega Matteo Salvini su Radio Capital oggi torna sul caso del suo social media manager e sul caso della cocaina e della droga dello stupro: «Gli spacciatori sono venditori di morte. Far l’amore a pagamento è una questione politica?», si chiede il leader della Lega. E ancora: «Salvini difende gli omosessuali? Non è una battuta seria, io difendo uomini e donne. Cucchi? La verità giudiziaria dice come sono andate le cose: era un altro il suo lavoro… Non confondiamo chi fa uso di droga e chi spaccia». Per lui la vicenda Morisi «è molto sospetta, ma non ho letto le ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 ottobre 2021) «per attaccare me: è un’inchiesta senza prove, un errore privato che non ha rilevanza penale. Se finisse senza alcun reato, nessun processo, chi gli restituisce la dignità?». Il leader della Lega Matteosu Radio Capital oggi torna sul caso del suo social media manager e sul caso della cocaina e della droga dello stupro: «Gli spacciatori sono venditori di morte. Far l’amore a pagamento è una questione politica?», si chiede il leader della Lega. E ancora: «difende gli omosessuali? Non è una battuta seria, io difendo uomini e donne.? La verità giudiziaria dice come sono andate le cose: era un altro il suo… Non confondiamo chi fa uso di droga e chi spaccia». Per lui la vicenda«è molto sospetta, ma non ho letto le ...

LegaSalvini : GRAZIE CAPITANO! ???? Matteo #Salvini: “Più mi attaccano, più mi danno forza per non mollare e liberare questo strao… - darthro__ : Il signor doppia morale, comunemente noto come #Salvini stamattina ha dichiarato: «Attaccano #Morisi per colpire me… - Massimi44260750 : RT @fanpage: Per Salvini il caso #Morisi è una vicenda sospetta - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Lega, Salvini: 'Attaccano Morisi per attaccare me'. Le amministrative? 'Andremo al ballottaggio in tutte le grandi città' h… - infoitinterno : Lega, Salvini: 'Attaccano Morisi per attaccare me'. Le amministrative? 'Andremo al ballottaggio in tutte le g… -