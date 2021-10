Salernitana, lavoro atletico specifico per Aya e Ribery (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono ripresi questo pomeriggio presso il C.S. ‘Mary Rosy’ gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Fabrizio Castori hanno aperto la seduta con una fase attivazione tecnico-tattica prima di essere divisi in due gruppi: i granata impegnati nella gara di domenica hanno svolto un lavoro rigenerativo mentre il resto della squadra ha effettuato un lavoro di forza seguito da partite ad alta intensità. Aya e Ribery hanno svolto un lavoro atletico specifico. Capezzi e Ruggeri si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle ore 10.30. Leggi su footdata (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono ripresi questo pomeriggio presso il C.S. ‘Mary Rosy’ gli allenamenti della. Gli uomini di Fabrizio Castori hanno aperto la seduta con una fase attivazione tecnico-tattica prima di essere divisi in due gruppi: i granata impegnati nella gara di domenica hanno svolto unrigenerativo mentre il resto della squadra ha effettuato undi forza seguito da partite ad alta intensità. Aya ehanno svolto un. Capezzi e Ruggeri si sono sottoposti a seduta fisioterapica. Gli allenamenti dei granata riprenderanno domani alle ore 10.30.

Advertising

AlePede76 : @enrica_corti Io ricordo mio padre (grande invalido sul lavoro) che rompe il cordone di polizia ed assale per primo… - SalernoSport24 : ??? Settimana di lavoro per i granata in vista del match di sabato con il Genoa. Nel frattempo Capezzi e Ruggeri...… - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?? La #Salernitana al lavoro per la cessione del club ?? Il trustee ha ricevuto due offerte #LBDV #LeBombeDiVlad htt… - LeBombeDiVlad : ?? La #Salernitana al lavoro per la cessione del club ?? Il trustee ha ricevuto due offerte #LBDV #LeBombeDiVlad - SolosalernoIt : Salernitana al lavoro verso sabato: seduta al Mary Rosy, Ribery in dubbio - Solo Salerno -