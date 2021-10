Napoli | paura a Mergellina | punta la pistola contro un uomo Poi tenta di investire i poliziotti

(Di venerdì 1 ottobre 2021)nellabene, nelle strade di. Durante il servizio dillo del territorio, gli agenti stavano transitando a piazza Sannazzaro. Hanno notato un giovane a bordo di uno scooter. Si sono subito insospettiti. Il giovane, infatti, dopo essersi affiancato a un’autovettura in sosta, ha estratto una. E l’hatail conducente dell’auto. Caos e tensione ahanno intimato l’alt al motociclista. Lui ha inmediatamenteto una breve fuga, che ha avuto fine in via. Lì, una volta fermato, ha nuovamente accelerato la marciando digli operatori. Ma gli agenti l’hanno bloccato e hanno ...

il_the_real : @WannaBeCapiscer @lollo2315 In base anche a chi serve all'Inter: Juve: Chiesa Milan: Theo Roma: Pellegrini Lazio: S… - uomodeirt : RT @GiovanniVisone7: e ora ho veramente tanta paura. Ho paura che mentalmente il Napoli possa subire il colpo. Spero di sbagliarmi - DiVsio : RT @GiovanniVisone7: e ora ho veramente tanta paura. Ho paura che mentalmente il Napoli possa subire il colpo. Spero di sbagliarmi - FrancoPolimeno : @jodan____ @Torrenapoli1 Paragonare qst Napoli a quello del passato mi fa capire che non vedete le partite..è assur… - JastemmoColNAP_ : @Napoli_Report @CalcioNapoli24 Zanoli JUAN terzini, ho sinceramente paura faouzi torna presto -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli paura

ilmattino.it

Ho sempredi quello che succederà domani e dovrei godere dei piccoli momenti con maggiore ... Check Up va in onda da: si è trasferita? "Quest'anno farò la pendolare tra Londra, Roma,...... proprio mentre presiedeva auna conferenza internazionale sulla criminalità organizzata. La ... Viva l'Italia, l'Italia che non ha.' Siamo scattati tutti in piedi. Commossi noi e commossa ...Ragazza di 13 anni precipita nel vuoto dalla finestra della scuola. E’ accaduto a Battipaglia, comune in provincia di Salerno, nel pomeriggio di giovedì. Una studentessa era uscita con la sua classica ...Enrico Fedele, ex procuratore di Paolo e Fabio Cannavaro, ha assegnato i suoi voti ai calciatori del Napoli dopo la sconfitta interna contro lo Spartak Mosca.