Lega Serie A, giovedì 7 ottobre l’Assemblea: si studia il format del campionato (Di venerdì 1 ottobre 2021) giovedì 7 ottobre alle 11 nella sede di Lissone, in provincia di Monza, si terrà l’Assemblea della Lega di Serie A. In agenda, fra le altre cose, il rinnovo dell’accordo collettivo Lnpa-Aic-Figc e l’analisi dei vantaggi/svantaggi delle differenti ipotesi in discussione relative al format del campionato di Serie A. All’ordine del giorno anche l’offerta al mercato per i diritti audiovisivi del campionato (pacchetto non esclusivo scouting database per le stagioni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), l’anticipazione del credito Iva maturato e l’utilizzo delle somme disponibili sul conto corrente della Lega, lo stato dell’avanzamento del piano industriale e l’approvazione del budget 2021/2022 e un aggiornamento sulla ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021)alle 11 nella sede di Lissone, in provincia di Monza, si terràdelladiA. In agenda, fra le altre cose, il rinnovo dell’accordo collettivo Lnpa-Aic-Figc e l’analisi dei vantaggi/svantaggi delle differenti ipotesi in discussione relative aldeldiA. All’ordine del giorno anche l’offerta al mercato per i diritti audiovisivi del(pacchetto non esclusivo scouting database per le stagioni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), l’anticipazione del credito Iva maturato e l’utilizzo delle somme disponibili sul conto corrente della, lo stato dell’avanzamento del piano industriale e l’approvazione del budget 2021/2022 e un aggiornamento sulla ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Lazio, Sarri replica alla Lega: 'Manca il buon senso. E mi preoccupa che non conoscano le loro norme' - FBiasin : #DalPino (Lega Serie A) a Deejay: '#Dazn? Inaccettabile quello che stiamo vedendo, ma la Lega non può fare altro ch… - capuanogio : ?? Caso #DAZN: 10 domande per la Lega @SerieA - 100x100Napoli : Lega Serie A: il 7 ottobre assemblea sul nuovo format del campionato - infoitsport : Sarri contro la Serie A: «La Lega non conosce le sue regole» -