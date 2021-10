"La preda perfetta", uno dei migliori action movies interpretati da Neeson (Di venerdì 1 ottobre 2021) LA preda perfetta Sky Cinema 1, ore 21.15. Con Liam Neeson, Dan Stevens, David Harbour. Regia di Scott Frank. Produzione USA 2014. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA L'investigatore privato Scudder si ritrova un cliente non precisamente raccomandabile: un boss mafioso. Ma Scudder non può andare per il sottile. Anni fa era un poliziotto molto stimato, ma l'alcolismo gli ha fatto perdere il posto e la salute. Ora è uscito dalla dipendenza, ma i clienti non se li può scegliere. Il boss vuole che lui trovi gli assassini della moglie. Poi ci penserà il boss a eliminarli. E invece deve pensarci Scudder perchè i killers sono delle vere belve e chi ci arriva vicino è un uomo morto. Se non spara per primo. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei migliori action movies ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) LASky Cinema 1, ore 21.15. Con Liam, Dan Stevens, David Harbour. Regia di Scott Frank. Produzione USA 2014. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA L'investigatore privato Scudder si ritrova un cliente non precisamente raccomandabile: un boss mafioso. Ma Scudder non può andare per il sottile. Anni fa era un poliziotto molto stimato, ma l'alcolismo gli ha fatto perdere il posto e la salute. Ora è uscito dalla dipendenza, ma i clienti non se li può scegliere. Il boss vuole che lui trovi gli assassini della moglie. Poi ci penserà il boss a eliminarli. E invece deve pensarci Scudder perchè i killers sono delle vere belve e chi ci arriva vicino è un uomo morto. Se non spara per primo. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei...

Advertising

DarioBressanini : @Pandivia1 @Dom_ross1 No non fa lo stesso perché si parla di centinaia di morti evitabili se non fossero caduti pre… - pelagia_pp : CioFane, mbriaGo, solo e senza armi. La preda perfetta. #ungiornoinpretura -