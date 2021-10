La Corea del Nord testa un nuovo missile antiaereo (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Corea del Nord ha testato un nuovo missile antiaereo, l'ultima in ordine di tempo di una serie di nuove armi sperimentate recentemente. "La Repubblica popolare democratica di Corea ha lanciato un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ladelhato un, l'ultima in ordine di tempo di una serie di nuove armi sperimentate recentemente. "La Repubblica popolare democratica diha lanciato un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha testato un nuovo missile antiaereo, l'ultima in ordine di tempo di una serie di nuove armi spe… - MediasetTgcom24 : Corea del Sud, il presidente apre al divieto di consumo della carne di cane #Coreadelsud - nattyexdread : Incredibili leggi della Corea del Nord! #Corea #CoreadelNord #KimJongUn #Asia #curiosità #1ottobre #leggicoreane… - giornaleradiofm : Approfondimenti: La Corea del Nord testa un nuovo missile antiaereo: (ANSA) - SEUL, 01 OTT - La Corea del Nord ha t… - FloresMarisol64 : RT @barbarab1974: Come in Corea del Nord. Quando invece nelle conferenze stampa lui offende l’intelligenza di 60 milioni di persone la sigl… -