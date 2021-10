Gf Vip, Alex Belli difende Soleil Sorge dalle accuse di razzismo: “Ti hanno teso una trappola” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Alex Belli è uno dei pochi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip che è rimasto vicino a Soleil Sorge dopo l’accusa di razzismo. Ieri parlando con la compagna d’avventura le ha svelato il suo pensiero riguardante la situazione che si è venuta a creare, dichiarando che gli altri concorrenti hanno fatto di tutto per metterla in cattiva luce. Gianmaria voleva sposare Soleil? La rivelazione Soleil condivide il suo pensiero sulla storia tra Antinolfi e Greta: per lei la coppiaè falsa perchè lui è ancora innamorato della Sorge Alex Belli si schiera contro l’intera casa del Gf a favore di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 1 ottobre 2021)è uno dei pochi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip che è rimasto vicino adopo l’accusa di. Ieri parlando con la compagna d’avventura le ha svelato il suo pensiero riguardante la situazione che si è venuta a creare, dichiarando che gli altri concorrentifatto di tutto per metterla in cattiva luce. Gianmaria voleva sposare? La rivelazionecondivide il suo pensiero sulla storia tra Antinolfi e Greta: per lei la coppiaè falsa perchè lui è ancora innamorato dellasi schiera contro l’intera casa del Gf a favore di ...

