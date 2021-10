Eleonora Daniele e il dramma del fratello scomparso: “Non supererò mai il dolore” (Di venerdì 1 ottobre 2021) La conduttrice del programma di Rai1 del mattino, “Storie Italiane”, ha raccontato il suo dramma: la morte di suo fratello Luigi, scomparso all’improvviso a 44 anni, nel 2005. “È una cosa che non supererò mai”, ha ammesso. Ha un libro in uscita il prossimo 9 novembre e lo ha dedicato a lui: “Ho pensato che mi avrebbe aiutato”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 1 ottobre 2021) La conduttrice del programma di Rai1 del mattino, “Storie Italiane”, ha raccontato il suo: la morte di suoLuigi,all’improvviso a 44 anni, nel 2005. “È una cosa che nonmai”, ha ammesso. Ha un libro in uscita il prossimo 9 novembre e lo ha dedicato a lui: “Ho pensato che mi avrebbe aiutato”. L'articolo proviene da City Roma News.

