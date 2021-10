Andria: studenti portano pasta al forno in classe a merenda, rischiano la sospensione (Di venerdì 1 ottobre 2021) rischiano la sospensione per aver portato un ruoto di pasta al forno a scuola. A finire nei guai sono stati 10 studenti di una classe prima del Liceo Colasanto di Andria che avevano intenzione di consumare il pasto portato da casa durante la ricreazione. Il Preside Cosimo Antonio Strazzeri - contattato dalla redazione di Andria Live - ha sottolineato che tale comportamento viola non solo le norme interne, ma anche le restrizioni Covid. Per il momento gli studenti coinvolti sono stati puniti con una nota. Il dirigente scolastico ha motivato la sua scelta ribadendo che la scuola è un luogo deputato all'insegnamento e non alla consumazione di pasti caldi "che è impossibile consumare in 10 minuti, compromettendo anche la fase ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 1 ottobre 2021)laper aver portato un ruoto diala scuola. A finire nei guai sono stati 10di unaprima del Liceo Colasanto diche avevano intenzione di consumare il pasto portato da casa durante la ricreazione. Il Preside Cosimo Antonio Strazzeri - contattato dalla redazione diLive - ha sottolineato che tale comportamento viola non solo le norme interne, ma anche le restrizioni Covid. Per il momento glicoinvolti sono stati puniti con una nota. Il dirigente scolastico ha motivato la sua scelta ribadendo che la scuola è un luogo deputato all'insegnamento e non alla consumazione di pasti caldi "che è impossibile consumare in 10 minuti, compromettendo anche la fase ...

