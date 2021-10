Accettare una supplenza influisce sul diritto alla Dis Coll? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Per chi ha contratto di Collaborazione Accettare una supplenza potrebbe far perdere il diritto alla Dis Coll. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 ottobre 2021) Per chi ha contratto diaborazioneunapotrebbe far perdere ilDis. L'articolo .

Advertising

berlusconi : Non potremmo mai accettare una politica che penalizzasse la casa o l’investimento immobiliare. La casa, per le fami… - forza_italia : 'Per noi la casa è sacra. Non potremmo mai accettare una politica che penalizzasse la casa o l'investimento immobil… - orizzontescuola : Accettare una supplenza influisce sul diritto alla Dis Coll? - Mawrdock : @bvrbietvrici @miniIocale Io son veramente basita cioè questi non si rendono conto di come sia difficile trovare un… - ziaanto62 : RT @TenebraeEt: Sono pervaso da una serenità interiore mai avuta prima. La situazione non è rosea,certo,ma la spinta interiore a fregarsene… -