Un posto al sole anticipazioni 1° ottobre 2021: un video scagiona Renato?

Un posto al sole torna domani, venerdì 1° ottobre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata: la posizione di Renato rispetto all'aggressione sembra alleggerirsi.

Un posto al sole torna domani, venerdì 1° ottobre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni portano buone notizie per Renato che può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Niko e Franco informano la polizia del filmato nei pressi dello studio la notte dell'aggressione a Susanna. La posizione di Renato agli occhi degli inquirenti pare alleggerirsi. Marina prova a stare vicino a Fabrizio, ma la situazione del Pastificio sull'orlo del fallimento potrebbe far cadere l'uomo in una spirale di rabbia, ...

